Try Better, Fail Better no Teatro Taborda: isto é um festival

É uma das frases mais emblemáticas de Samuel Beckett: “Tentar outra vez. Falhar outra vez. Falhar melhor.” É uma máxima das artes performativas e da vida. E é o mote para o ciclo anual organizado pelo Teatro da Garagem, “Try Better, Fail Better”, que este ano tem edição especial, com “Fest Edition”.

Oportunidade para conhecer nomes emergentes do teatro, dança, performance selecionados por candidatura à open call lançada pela Garagem. Este ano, há cinco projetos de artistas para descobrir no Teatro Taborda (Lisboa), até dia 24 de julho: “Nunca Fomos à Lua”, de Gustavo Colombini; “From Above” de Sílvia Almeida; “Out of the Womb” de Tomás Garcez; “A Morte de Um Ocidental” de Diogo Fouto e Fernandes Pinho; e “A Mancha”, de Pyra Teatro. Um conjunto de propostas entre o teatro, o multidisciplinar e a conferência-performance, que propõe a abordagem de diferentes perspetivas sobre o mundo onde vivemos. O brasileiro Gustavo Colombini, que constrói os seus próprios dispositivos teatrais para questionar o real no instante do encontro gerado pela apresentação pública — que já apresentou em Portugal a peça “Colônia” (de 2018, enquanto dramaturgo), no FITEI de 2019 (Porto), e “Política de Privacidade”, criado com João Turchi (edição de 2021 do Mexe, no Porto e em Lisboa) —, desta vez mergulha nos acervos fotográficos da NASA que testemunham a chegada da Humanidade à Lua, para “tentar provar que a verdade é ‘o que se vive’”. Tomás Garcez interroga, no teatro “Out of the Womb”, “quem somos nós, os jovens adultos que habitam hoje o planeta Terra?” Em “A Mancha”, os Pyra Teatro (texto de Lúcia Pires e encenação de David Personne) partem de uma ideia de família num contexto distópico onde o mundo de caos, incerteza, insegurança e dor gera a anestesia, o abandono do corpo, o desligar dos sentidos e o apagar da memória. / Claudia Galhós