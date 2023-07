São Carlos aos 230 anos: uma salada aleatória de aberturas, coros, árias e dueto

Chamaram-lhe pomposamente ‘gala’, mas não passou de galinha... Começo tardio (21h), ausência de tradução simultânea, aplausos pavlovianos, etc. Houve discursos: a presidente do Opart debitou os chavões e agradecimentos da praxe (só se esqueceu das empregadas de limpeza), a diretora artística leu o que escrevera no programa de sala e o ministro da Cultura rematou com um improviso de circunstância. Tudo muito postiço e salazarento. Quanto ao programa, uma salada aleatória de aberturas, coros, árias e dueto, sem a mínima lógica interna. Também não lembra ao diabo emparelhar André Baleiro com Nino Machaidze, pois não têm repertório comum. Ah, percebo: queriam homenagear Maria Callas (que em dezembro faria 100 anos) e celebrar a ‘Traviata de Lisboa’. Mas foram buscar Machaidze, de gesticulação pirosa — o oposto do impressionante hieratismo dramático da lendária Diva. Sei do que falo, porque a vi e ouvi ao vivo em 1958.

Construído em meia dúzia de meses — graças ao famigerado intendente-geral da Polícia da Corte e do Reino, Diogo de Pina Manique, e ao seu regime de trabalho forçado —, o São Carlos abriu a 30 de junho de 1793 com “La ballerina amante” (1782), de Cimarosa. A modernidade iniciou-se em 1946 (após obras de restauro e remodelação), sob a direção artística (vitalícia) de José Duarte de Figueiredo, que colocou o São Carlos entre os melhores teatros de ópera do mundo. Não foi apenas a Callas. Ouvimos também Tebaldi, Olivero, Stella, Zeani, Jurinac, Ligabue, Crespin, Caballé, Borkh, Stich-Randall, Mödl, Varnay e a maior de todas, Birgit Nilsson (para listar apenas as sopranos). Um texto pífio no programa passa por cima disto como cão por vinha vindimada, para concluir que o aggiornamento cultural só ocorreu nos anos 1970, com João de Freitas Branco. Então, a estrondosa estreia portuguesa de “Wozzeck”, de Alban Berg, em 1959? Ou os “Dialogues des Carmélites” (1957), de Francis Poulenc, em 1958, logo após a estreia mundial no Scala e na mesma encenação de Margarita Wallmann? Ou “La voix humaine” (1958), também de Poulenc, em 1960, na produção de Jean Cocteau e com a criadora do papel, Denise Duval? Ou “Bluthochzeit” (1959), de Wolfgang Fortner, em 1969, com Martha Mödl na Mãe?