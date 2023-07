Marc Ribot, do apocalipse para a garagem da Culturgest

Juntamente com o baixista Shahzad Ismaily e o baterista Ches Smith, o veteraníssimo Marc Ribot mantém há 18 anos em atividade os Ceramic Dog, power trio com músicos vindos do lado mais aventureiro do jazz, mas que se mostra focado numa radical reinvenção do lado mais musculado do rock. Embora descreva este “trio de trabalho” como a sua mais longa relação, Ribot explica ao Expresso que se romantiza em demasia a ideia das bandas: “Cada um de nós tem a sua vida.” Os Ceramic Dog tocaram ontem em Braga, no Gnration e hoje apresentam-se em Lisboa, num concerto gratuito que terá lugar no Parque de Estacionamento da Culturgest, no âmbito do programa “Inside Out”.

Ocasião imperdível, pois claro: Ches Smith tem tocado com gente como John Zorn, Tim Berne, Dave Holland ou Xiu Xiu e tem uma sólida reputação que o afirma como um dos mais respeitados bateristas da atualidade; já Shazad Ismaily acaba de ser alvo de um generoso perfil no “The New York Times”, que questiona logo no título como é que ele se tornou o músico favorito dos nossos músicos favoritos. E há ainda Marc Ribot, uma das incansáveis almas do lado mais interessante da Nova Iorque musical, um guitarrista profundamente original cuja carreira discográfica começou em 1981, tendo desde aí gravado abundantemente com Tom Waits e com gigantes como Solomon Burke, Elvis Costello ou Allen Ginsberg. É igualmente um dos mais notórios ativistas dos direitos dos músicos independentes no presente. Razão adicional para marcar presença neste concerto: os Ceramic Dog vêm de uma agitada digressão nos Estados Unidos de apresentação de um novo álbum, “Connection”, e apresentam-se deste lado do oceano carregados de energia.