Música: o Bach de Berlim no puro encanto das sonatas

Quatro dos filhos de Johann Sebastian Bach foram reputados músicos: Wilhelm Friedemann (1710-1784), Carl Philip Emanuel (1714-1788), Johann Christoph Friedrich (1732-1795) e Johann Christian (1735-1782). Vivendo numa época de transição entre o estilo barroco e o clássico, C.P.E. Bach ficou conhecido como “o Bach de Berlim”, para se distinguir dos irmãos mais novos, Johann Christoph, “o Bach de Bückburg”, e Johann Christian, “o Bach de Londres”. Com uma intensa atividade na brilhante corte prussiana de Frederico II, este Bach foi um dos expoentes do Século das Luzes germânico e o seu instrumento de eleição foi o clavicórdio. Assinou o “Ensaio sobre a forma genuína de tocar instrumentos de tecla”, obra que condensa os preceitos técnicos da música do seu tempo, guia detalhado da arte dos instrumentistas de teclas.

