Ópera: o trovador e a mãe (que o não era). “Il Trovatore”, de Verdi, no São Carlos

Para Enrico Caruso era fácil montar “Il trovatore” (1853): bastava contratar os quatro melhores cantores do mundo. Foi o que fez o São Carlos em 1948 (que ouvi pela rádio) e em 1959 (que vi ao vivo). Sem esquecer Bergonzi, Giacomini, Licitra, Bastianini, Bruscantini, Cappuccilli e Cossotto (que cantou cá Azucena em quatro temporadas), ao longo de décadas. Do ponto de vista melódico e de propulsão musical e dramática, “Il trovatore” é a mais bela e excitante ópera de Giuseppe Verdi (1813-1901) — o que significa que só vale a pena montá-la se tivermos, pelo menos, um par de excelentes cantores. Foi o que aconteceu agora, com o jovem tenor siberiano Ivan Gyngazov (Manrico) e Cátia Moreso no arrebatador papel da sua vida (Azucena). Excluindo o baixo, Dario Russo (Ferrando), de voz trémula e dificuldade em acertar com a orquestra, o resto do elenco era aceitável.

