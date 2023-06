Robert Johnson, pioneiro dos blues, sempre foi um dos maiores enigmas da música americana: agora é também uma história de fantasmas

Keith Richards comparou a forma de tocar guitarra a Bach. Eric Clapton garantiu que a música continha “o mais poderoso grito que se pode encontrar na voz humana”. Bob Dylan foi ainda mais longe e explicou, na sua autobiografia, “Chronicles: Volume One”, que quando pela primeira vez ouviu Robert Johnson foi como se um fantasma tivesse acabado de entrar na sala.

O celebrado autor de ‘Me and the Devil Blues’ é a figura central de “Biography of a Phantom”, livro de Robert “Mack” McCormick acabado de lançar com chancela do vetusto Instituto Smithsonian. McCormick devotou mais de meio século da sua vida a tentar resolver o mistério de Robert Johnson e quando faleceu, em 2015, deixou um enorme arquivo com milhares de entrevistas, resmas de notas de minúcia forense, fotografias e gravações, bem como diversos manuscritos em que foi trabalhando desde que, em 1972, começou a investigar a vida de Johnson a pedido, precisamente, do Smithsonian. Essa instituição americana, que gere uma rede de museus, bibliotecas e centros de pesquisa, foi fundada em meados do século XIX com a missão de estudar a cultura americana e resguardar para memória futura os seus mais relevantes documentos e artefactos. O arquivo de McCormick — que ficou conhecido, nos círculos de investigadores da história dos blues, como “The Monster” — foi finalmente adquirido pelo Smithsonian que, após alguns anos de aturado estudo dos seus documentos, oferece agora ao mundo o resultado da longa demanda de McCormick. Bem, pelo menos um deles.