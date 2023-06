Ópera: no Met, a “A Flauta Mágica” de Mozart foi virada do avesso

“A Flauta Mágica”, de Mozart, é uma ópera-prima popular sobre rainhas e príncipes, monstros e bicharada, instrumentos musicais com dons mágicos, personagens malvadas e espíritos sábios, mais a força redentora do fogo ou da água a ferver. O génio de Simon McBurney — numa encenação de 2012 para a Ópera Nacional Neerlandesa, retomada depois pela English National Opera — desconstrói a fábula, elimina as barreiras entre bastidores, palco, orquestra e público e transforma a “Zauberflöte” num espetáculo ainda mais mágico e comoventemente humano. De caminho, passa do realismo cru à melhor abstração. A magia reside na infinita capacidade da mente humana para criar ou inovar.

