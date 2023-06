Música: 9ª de Beethoven na Gulbenkian, tanto barulho por nada

Quantas vezes devemos ouvir ao vivo a Nona de Beethoven? Até não encontrarmos nada de novo nela — o que me parecia impossível antes deste concerto. (Marcava o regresso do ex-diretor musical (2002-13) da Orquestra Gulbenkian, Lawrence Foster.) Valeu-me, porém, o desempenho fulgurante do Coro Gulbenkian, o melhor coro da Europa na opinião do grande John Nelson (que regressa finalmente a Lisboa em outubro para o “Roméo et Juliette”, de Berlioz).

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.