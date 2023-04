Música: Em Lviv, Heinali gravou um álbum debaixo de bombas

Lviv foi, desde os anos 70 do século passado, a capital hippie do império soviético. Qual São Francisco da Europa de Leste, a ela acorreram peregrinações de hirsuta juventude que, apesar de múltiplas tentativas do KGB para as afugentar, deixaram marcas, até hoje, na maior cidade do ocidente da Ucrânia.

Que tanto podem assumir a forma do Cat Cafe, da Rua General Grigorenko (duas dezenas de divindades felinas prontas a conviver com a clientela), ao cuidado de Alik Olisevich — o mais velho hippie local e responsável pelo arquivo do movimento na cidade —, como no modo pelo qual, após a selvática invasão russa do ano passado, se converteu em “capital cultural” ucraniana ao acolher um imenso número de artistas e intelectuais em fuga.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.