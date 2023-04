Música: “O Cavaleiro da Rosa” no Met, ou o que a ópera pode ser

O espetáculo é delicioso e libidinoso, a começar pelo enérgico prelúdio que combina o canto ornitológico exterior com uma realista tradução em música da penetração sexual no quarto da protagonista, a Marechala, Princesa de Werdenberg. Estreada em 2017 como adeus de Renée Fleming à ópera clássica, a produção da ‘mascarada vienense’ de Richard Strauss por Robert Carsen — o mesmo que encenara a Lucia de Sumi Jo no São Carlos em 2000 — é atualizada para o ano da composição, 1911.

