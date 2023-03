Música: Haydn, o sério e o leve, é revisitado em “Trios Avec Piano”

Ao longo dos tempos, Haydn tem sido apresentado como um dos padrões da sua época e, ao mesmo tempo, como um paradigma para a contemporaneidade. Superou com engenho a acesa querela setecentista entre Ordem e Aventura, sendo visto como um herói marcado pela calma e pela sabedoria, um homem que, ao atingir os 50 anos de idade, teve a aguda consciência do espantoso desequilíbrio entre a sua consciente reclusão da confusão do mundo e o prestígio e glória que o solicitaram para digressões fora da Áustria.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.