Música: As proezas incríveis em movimento perpétuo de Isabelle Faust e Anna Prohaska

Reveste-se de excecional fulgurância o encontro da música de Kurtág com os escritos de Kafka, fragmentos dos diários do escritor, de cartas a Milena, Felice e Oskar Pollak e ainda de textos póstumos que Max Brod, o seu amigo e executor literário, publicou sob o título “Preparativos de Uma Boda no Campo”. Desse milagre de confluência sobre o fragmentário e o inacabado kafkianos resultou uma composição de 40 miniaturas que condensam um universo de emoções com uma sobriedade que sidera o ouvinte.

