Música: Joias do piano com Evgeni Kissin

Evgeny Kissin (Moscovo, 1971) volta a pisar o palco do Auditório Gulbenkian para percorrer um itinerário pianístico com peças de J.S. Bach, Mozart, Debussy e Rachmaninov, num espetáculo esgotado há meses. Mergulhar num recital deste génio do piano é como estarmos numa pista de esqui, no declive branco e uniformemente deslizante da neve no qual o espectador não tem outra possibilidade que não seja a de descer sem travar, à velocidade máxima.

