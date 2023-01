Música: Fred Frith e Susana Santos Silva falam a mesma língua

Fred Frith é um veterano que ainda toca como quem começa a descobrir o mundo. O currículo do guitarrista britânico é respeitável e, muito resumidamente, inclui trabalho feito em coletivos que se estendem dos Henry Cow aos Naked City, de John Zorn, passando pelos Art Bears ou, entre tantos outros, os Material, de Bill Laswell. Susana Santos Silva, por outro lado, é uma trompetista portuguesa, atualmente sediada em Estocolmo, que tem deixado forte marca nos terrenos mais avançados do jazz moderno e da livre improvisação, dirigindo os seus projetos ou colaborando com nomes como Kaja Draksler e Mats Gustafsson.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.