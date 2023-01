Música: Duas grandes mulheres no Concerto de Ano Novo da Gulbenkian

Valha-nos a Fundação Gulbenkian para apreciar em Lisboa excelentes cantores e maestros talentosos, como foi o caso das protagonistas do Concerto de Ano Novo, ambas em estreia lisboeta. A receita é a habitual: árias entremeadas com aberturas e intermezzos de óperas populares, e o conjunto açucarado com valsa de Strauss. O público adere e não vem mal ao mundo por isso. Um maestro genial — como Carlos Kleiber — conseguia transformar o ultraconhecido em novidade. Num dia de festa — o Dia de Reis, cinquentenário do Expresso — a orla do palco estava engalanada com flores e a Orquestra Gulbenkian surgiu colorida, com várias instrumentistas vestidas das cores do arco-íris, até ao preto cintilante. À frente da Orquestra, a ucraniana Oksana Lyniv que também celebrava o seu 45º aniversário nesse dia! É uma das mais destacadas maestrinas da atualidade, com a honra de ter sido a primeira mulher a dirigir uma ópera (“Der fliegende Holländer”, em 2021) no Festival de Bayreuth. Recentemente (2022) foi galardoada com o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva Para a Divulgação do Património. Cultural, e dedicou-o a “todos os que prosseguem na luta pelos valores culturais e humanitários durante a guerra”. Com ampla experiência operática em Munique e Graz (e agora diretora musical do Comunale de Bolonha), exibiu uma regência elegante e clara, atenta aos vários naipes, neste concerto de variedades estilísticas. Agradece-se também a programação do concerto, fugindo ao óbvio, por exemplo no prelúdio subtil de “Un ballo in maschera”, ou na abertura de “I vespri siciliani”, também de Verdi – uma ópera que não é cá cantada desde 1905 (!), por sinal o ano da estreia em São Carlos da “Thais” (1893), de Massenet.

