Música: Mahan Esfahani belisca o cravo

Bach encontra-se no centro de interesses que norteiam a vida profissional de Mahan Esfahani (Teerão, 1984), estudante de musicologia e história na universidade de Stanford. Foi discípulo do cravista Peter Watchorn, especialista em Bach e música dos séculos XVII e XVIII. Antes de estabelecer residência em Praga onde se instalou com o objetivo de aperfeiçoar os estudos com a prestigiada Zuzana Ruzicková, Esfahani viveu e trabalhou em Oxford, Londres e Milão.

