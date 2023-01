Música: O Mozart da genial Mitsuko Uchida na Gulbenkian

Mitsuko Uchida visita Lisboa no âmbito do Ciclo Grandes Intérpretes, com um programa que inclui dois concertos de Mozart (K. 503 e K. 595), intercalados pela “Sinfonia de Câmara nº 1” (opus 9), de Arnold Schönberg. Em janeiro de 2020, a pianista nipo-britânica também se apresentou no mesmo auditório com outros dois concertos de Mozart (K. 415 e K. 453), tendo ainda dirigido uma peça do compositor e clarinetista alemão Jörg Widmann, acompanhada pelos instrumentistas da Orquestra de Câmara Mahler — agrupamento que, desde 2016, estabeleceu uma parceria artística com esta genial intérprete, nascida há 74 anos em Atami, cidade costeira perto de Tóquio.

Aos 12 anos de idade, Mitsuko abandonou o Japão e foi para Viena com o pai, nomeado embaixador na Áustria por um período de cinco anos. Na década de 60 do século passado, ela realizou um percurso de estudos sob a orientação sucessiva de Richard Hauser, Stefan Askenase, Wilhelm Kempff e Maria Curcio, a aluna favorita de Artur Schnabel. Aos 14 anos, a jovem pianista já atuava na sala do Musikverein, o célebre auditório que desde 1870 acolhe a Filarmónica de Viena.