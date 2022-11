“Einstein on the Beach”: uma ópera de Philip Glass este sábado em Lisboa

Chega a Lisboa a versão de concerto de “Einstein on the Beach” que Philip Glass (Baltimore, 1937) compôs há mais de quatro décadas, uma ópera que representou um dos momentos áureos da sua longa carreira. Estreada no Festival de Avignon em julho de 1976, resultou da estreita colaboração entre Glass e o texano Robert Wilson, tendo sido concebida com quatro atos num espetáculo com duração de quatro horas sem intervalo. Foi classificada pelos autores como dentro do género ‘ópera’ embora tenha reduzidas reminiscências do género clássico. Não há uma história ou intriga, a ópera não implica solistas e a orquestra conta com sintetizadores, órgãos elétricos, clarinetes, flautas e saxofones.

