Sigur Rós: “Somos daquelas bandas que se alimenta do retorno que tem do público”

Já Björk era um nome bem estabelecido no cenário mundial da música pop quando os compatriotas Sigur Rós chegaram para provar que a Islândia pode até ser uma ilha pouco populosa, mas tem criatividade em abundância. O coletivo fundado em Reiquiavique, em 1994, tornou-se rapidamente uma das maiores exportações musicais do país quando o segundo álbum, “Ágætis Byrjun”, começou a ganhar momentum de forma orgânica, passando de boca em boca entre melómanos atentos e crítica especializada.

Convidados pelos Radiohead para assegurar as primeiras partes de concertos da digressão que levaram à estrada em 2000, o trio composto pelo vocalista e guitarrista Jónsi Birgisson, o baixista Georg Hólm e o multi-instrumentista Kjartan Sveinsson foi-se cimentando com álbuns como “( )” (2002), “Takk...” (2005) ou “Með Suð í Eyrum Við Spilum Endalaust” (2008), explorando, dentro de uma estética e linguagem muito próprias, facetas mais ou menos expansivas da sua música. “Kveikur”, o mais recente álbum, data de 2013 e trouxe à tona o lado mais agressivo dos Sigur Rós, coincidindo a sua edição com a saída de Sveinsson, justificada pelo músico com a vontade de “experimentar algo diferente”.