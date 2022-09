Festival de Sintra: 13 espetáculos em 17 dias. Tudo o que não pode perder está aqui

De volta ao Festival de Sintra. O recital inaugural é hoje, no Centro Cultural Olga Cadaval, e a cabeça de cartaz será a meio-soprano Vesselina Kasarova (Stara Zagora, 1965). A cantora búlgara atuou pela primeira vez em Lisboa há 24 anos, em maio de 1998, deslumbrando o público do Teatro Nacional de São Carlos com canções de Schubert, Brahms e Schumann. Desta feita, Kasarova estará acompanhada pela Orquestra Gulbenkian, sob direção do maestro Josep Caballé-Domenech, num programa em que se incluem obras de Rossini, Donizetti e Bizet. A presença desta prestigiada intérprete no Festival de Sintra prolonga-se ainda com três masterclasses de canto regidas no Palácio de Monserrate (domingo, segunda e terça).

No Centro Cultural Olga Cadaval (domingo) haverá uma récita com o pianista David Fray, acompanhado de três outros pianistas (Audrey Vigoureux, Emmanuel Christien e Jacques Rouvier), que interpretarão peças de J. S. Bach, uma das grandes paixões do músico francês. Outros dois espetáculos intitulados Les Soirées Musicales estão marcados para o Palácio Nacional de Sintra e para a Sociedade Recreativa de Almoçageme (amanhã e domingo), com obras de Rossini, Mercadante e Donizetti. As duas atuações do quinteto de Jill Lawson em torno da obra de Astor Piazzolla decorrerão na Sociedade Filarmónica Boa União Montelavarense (quarta e quinta). O pianista Jeffrey Swann interpretará obras de Chopin e Stravinsky no Palácio de Queluz (dia 30), o mesmo recinto que acolherá no Dia Mundial da Música (1 de outubro) o agrupamento Sete Lágrimas, que interpretará obras do rei D. Dinis, Josquin des Prez, Carlos Seixas e Schubert, com um programa que se repete (a 2) no Salão do Edifício Sociocultural da Junta de Freguesia de Casal de Cambra. O pianista ucraniano Alexander Gavrylyuk subirá ao palco do Palácio de Queluz (2 de outubro) para interpretar obras de Beethoven, Liszt e Rachmaninov. Ainda no Palácio de Queluz, o Quarteto de Matosinhos e Raúl da Costa dedicam o seu recital a Schumann e a Dvorák (7 de outubro). Esta edição encerrará no Centro Cultural Olga Cadaval com duas récitas da ópera estreada em Veneza em 1812, “A Ocasião Faz o Ladrão”, de Rossini. Com a sua trama burlesca, a música de Rossini constituirá o ensejo perfeito para o público apreciar a prestação dos solistas e da Orquestra Municipal de Sintra D. Fernando II, que se exibem sob a direção de Pedro Carneiro (8 e 9 de outubro).