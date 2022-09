Festival Santa Casa Alfama: o bairro do fado homenageia Max

Se uma cidade pode ser uma casa — e Lisboa é, certamente, a casa do fado —, então um bairro pode ser o seu salão, o lugar onde se recebem as visitas. Hoje e amanhã, Alfama é o palco da canção que o mundo já aprendeu a aplaudir, recebendo mais uma edição do principal festival da capital integralmente dedicado ao fado.

Em destaque nesta edição do Santa Casa Alfama estará, já hoje, uma homenagem a Max pensada por António Zambujo. Maximiliano de Sousa nasceu no Funchal, Madeira, em 1918, e chegou a Lisboa logo após a II Guerra Mundial para cantar em boîtes, como a mítica Nina, alcançando um sucesso que não tardou a abrir-lhe as portas da rádio. Antes da década de 40 do século passado ter chegado ao fim, Max assinou contrato com a Valentim de Carvalho, e o resto é história, nem sempre devidamente celebrada.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.