A guerrilha dos Stick in the Wheel: cultura e contaminação num disco necessário

Em agosto de 2020, Nicola Kearey e Ian Carter (os Stick In The Wheel) publicaram um vídeo no YouTube no qual se deixavam ver espiolhando prateleiras e gavetas dos arquivos da Cecil Sharp House, sede da English Folk Dance and Song Society (EFDSS). Algures pelo meio, perante um daqueles “instantâneos de uma época” — “As Close As Can Be”, de Peta Webb e Ken Hall —, Nicola recorda-se de como, ao escutá-lo pela primeira vez, se deu verdadeiramente conta de que “se tratava de pessoas que tinham vivido uma vida ali presente nas suas vozes e isso fez-me pensar que seria capaz de encontrar uma via para lidar com este tipo de música e torná-la relevante para mim”. Exatamente a mesma Nicola Kearey que, há quatro anos, por altura da publicação de “Follow Them True”, confessara “I hate folk music” e que, agora, à “Tradfolk”, reforça esse ponto de vista: “Não mudei de opinião. Na verdade, tê-la-ei até endurecido. Penso que muito do cânone da música tradicional inglesa dos recoletores vitorianos é extremamente problemático. O que me interessa nesse passado e nas pessoas que o habitaram é encara-lo como um contínuo até ao presente, compreender por que motivos sobreviveu tanto tempo e aquilo que, enquanto humanos, nos faz ver acerca de nós mesmos.”

