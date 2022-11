“Tresor”, de Gwenno: 10 canções para a Europa

Gravar um álbum que tem como público potencial um universo de pouco mais de 300 pessoas não é, de certeza, um projeto habitual em lado nenhum. Mas foi exatamente a isso que Gwenno Saunders se lançou quando, há quatro anos, publicou “Le Kov”, uma coleção de canções cantadas em cornish, um dialeto da Cornualha cujo último falante fluente morreu em 1777. Desde então considerado “extinto”, apenas em 2010 a UNESCO — na sequência da atividade da Cornish Language Partnership (CLP) —a faria subir um degrau para “em risco de extinção”, e a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias a reconheceria como “língua minoritária”.

Segundo a CLP, o aumento de 15% no número de candidatos a exames de cornish, em 2018, dever-se-ia em boa parte ao impacto de “Le Kov”, e o Cornish Gorsedh Kernow — uma comunidade de bardos contemporâneos — acolhê-la-ia entre os seus “pelos serviços prestados à língua cornish através da música e dos media”. Agora que, 20 anos após o reconhecimento oficial pelo governo britânico do estatuto do cornish, Gwenno edita “Tresor”, podemos, finalmente, sossegar: tamanho ardor identitário não é sequer parente próximo do azedo nacionalismo do ‘Brexit’. Descendente oblíqua do retrofuturismo dos Broadcast ou Stereolab e adepta do neopaganismo anarcofeminista de Monica Sjöö, neste novo manifesto (nove canções em cornish e uma em galês), Gwenno tanto recorre aos sinos de Santa Maria Della Salute, em Veneza, ou à sonoridade de um vetusto piano de cauda de um hotel de Viena como invoca Morricone, Agnès Varda, Maya Deren, Jodorowsky, Fellini e Sergei Parajanov. Com uma intenção que não poderia ser mais clara: “É como se fosse um livro de recortes, com coisas que vêm de todo o lado. Estou realmente obcecada pela Europa, num desespero for fazer parte dela. Não é porque desejemos ser insulares que exploramos a nossa cultura, fazemo-lo porque queremos fazer parte do mundo!” / JOÃO LISBOA