“Giant Palm”, de Naima Bock: um maravilhoso e impuríssimo chuveiro

Mesmo antes de ser repugnante, a defesa da suposta “pureza” de povos e culturas é absolutamente incompreensível. Seja pela via do nazi-fascismo old school seja pelo seu simétrico contemporâneo que se encarniça contra a chamada “apropriação cultural” — isto é, contra toda a riquíssima história das culturas do planeta que sempre se contaminaram, cruzaram e mutua­mente transformaram —, desses caldeirões de tribalismo, territorialidade e xenofobia apenas poderiam resultar monstruosidades endogâmicas geradas num pool genético empobrecido.

Espreitando do outro lado da questão, tudo é, obviamente, diferente: o mundo é gloriosamente mestiço, bastardo e impuro e, para o que agora importa, “Giant Palm”, de Naima Bock, é, no que à música respeita, um dos seus mais vibrantes exemplos recentes. Nascida em Glastonbury de pai brasileiro e mãe grega, viveu a infância no Brasil e, no regresso ao Reino Unido, alistou-se nas Goat Girl, quarteto feminino de art-punk que, na véspera do dia em que assinaria contrato com a Rough Trade, assistiria enraivecido à vitória do ‘Brexit’ (“I honestly do think that someone spiked their drinks, how can an entire country be so fucking thick? Hold tight to your pale ales, bite off your nationalist nails”, cantariam elas em ‘Scum’, prefácio ao ótimo álbum de estreia de 2018). Final do primeiro ato. No segundo, abandonaria a banda, criaria uma empresa de jardinagem, matricular-se-ia no curso de Arqueologia do University College de Londres e, quase confidencialmente, ocupar-se-ia com a escrita de canções. Estão todas em “Giant Palm”, que o produtor e arranjador Joel Burton a convenceria a gravar com uma trupe de mais de 30 músicos. Preparem-se, então, para se cruzarem com Astrud Gilberto de braço dado com Sandy Denny, reparem na proximidade de Jim O’Rourke com Bert Jansch, o jazz e o psicadelismo tropicalista e, de um modo geral, refresquem-se neste maravilhoso e impuríssimo chuveiro. / João Lisboa