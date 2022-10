Mazurcas: o fascínio da dança

Após gravações com os “Estudos Transcendentais”, de Liszt, prelúdios, sonatas e concertos de Shostakovich e também uma homenagem a Leopold Godowsky, o pianista Andrey Gugnin apresenta-se agora com 23 mazurcas (op. 3, 25 e 40, Wo015 e Wo016) escritas por Scriabin. A mazurca, uma dança popular com a coreografia executada em círculo, remonta à região polaca da Mazóvia e foi transformada por Chopin numa forma artística na qual é evocada a dança tradicional. Foi uma dança com drama que balançava entre a leveza e a força pois os passos executados pela mulher faziam-na deslizar, correr e voar enquanto os passos atribuídos ao par masculino obrigavam-no a vigor na marcação e batida enérgica de pés.

Como uma espiritualização curta e intensa da existência humana, a mazurca foi bailada nos salões oitocentistas europeus como uma espécie de combate aristocrático entre casais, transformando-se, tal como escreveu Liszt, “no ponto do destino em que se decide toda a vida dos jovens, em que o coração dos amantes é avaliado e são trocadas promessas de amor eterno”. É natural que o clima intenso e cheio de carácter das mazurcas tenha atraído desde muito cedo as atenções do jovem Scriabin, tão apaixonado pela obra de Chopin como fascinado pela dança. Prolífico em mazurcas, se naquelas compostas na juventude de Scriabin se escutam as homenagens a Chopin, o grau de abstração atingido pelo compositor russo com as duas mazurcas da Opus 40 leva-nos a pensar que o compositor quis atingir com elas um estado de desconstrução da mazurca, um tipo de desintegração, de desmaterialização ou de espiritualização, como se estivesse a antecipar o abstracionismo de Malevich que, em 1919, meditava como “ao nadar num abismo livre e branco, estava perante o infinito”. Ao longo de uma leitura de febril intensidade, a subtileza e inteligência musical de Gugnin não cessam de brilhar. / A.R.