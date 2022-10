A sobriedade de Michael Head

Quando um fulano chega aos 60 anos com mais de uma dúzia de álbuns no currículo e confessa que o penúltimo foi, provavelmente, “o único que gravei sóbrio”, acrescentando “desde os 20 anos, criei discos nos mais variados estados de consciência”, há que prestar alguma atenção. Especialmente se a discografia em causa lhe valeu os títulos de “England’s greatest living songwriter” (cortesia da “Uncut”) e “lost genius (“NME”).

A personagem em causa é Michael Head, notório desde há quatro décadas à frente dos Pale Fountains, Shack, The Strands e The Red Elastic Band — ainda que o ponto de partida historicamente rigoroso tenha sido com os eternamente ignorados Ho Ho Bacteria, assim nomeados a partir do grafito num WC de Liverpool descoberto por Julian Cope, dos Teardrop Explodes. Andavam por lá esses, os Echo & The Bunnymen, Mighty Wah e diversos outros, mas Head só tinha ouvidos para os veteranos Love e para os novíssimos Aztec Camera. Dificilmente poderia ter escolhido melhores “maîtres a penser”. Embora com largos hiatos (consequência da periclitante sobriedade) e praticamente nenhum sucesso comercial, não é, de facto, fácil encontrar um songbook simultaneamente tão enraizado no terreno de origem e tão aberto a impulsos exteriores — Byrds, Bacharach, Velvet Underground —, costurados de tal forma que o que acaba por sobressair é a identidade de Michael Head. Após o tal álbum da sobriedade (“Adiós Señor Pussycat”, 2017), “Dear Scott” — inspirado na história de F. Scott Fitzgerald que, na bancarrota e sonhando com uma carreira de argumentista em Hollywood, é colocado pelo seu agente no Garden Of Allah Hotel, um antro de perdição de Sunset Boulevard — é mais uma coleção de canções minuciosamente lapidadas e orquestradas. Como ele canta em ‘Grace and Eddie’, “If anybody asks you what you’re playing now/ just say ragtime, country blues and original songs”. / JOÃO LISBOA