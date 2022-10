MEO Marés Vivas: Rock in Rio Douro

No regresso após a pandemia, o MEO Marés Vivas apresenta uma novidade de monta, que não se prende com o cartaz: o festival tem uma nova localização, realizando-se até ao próximo domingo no antigo Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia. Segundo a promotora PEV Entertainment, este recinto, próximo da praia, tem uma área cinco vezes maior que o anterior, permitindo uma maior lotação e mais espaço de estacionamento. Ainda assim, de acordo com a organização, os bilhetes já se encontram esgotados.

O festival começa hoje, com um velho ídolo do público português: o canadiano Bryan Adams, autor de uma boa percentagem das canções que tocam nas rádios de oldies, sobe ao palco principal às 23h. Este será o terceiro espetáculo do veterano em Portugal este ano; no final de janeiro, apresentou-se em Gondomar e Lisboa. Antes do homem de ‘Run To You’ tocam os ingleses James, curiosamente também de regresso a Portugal depois de concertos no Porto e em Lisboa, no passado mês de abril. A ‘turma’ do carismático Tim Booth congrega a sua tribo às 21h. Num dia de campeões de popularidade, o primeiro nome grande do palco principal é um herói da não muito distante Maia, Miguel Araújo, que partilhará as suas canções com a margem sul do Douro às 19h30. O arranque do palco maior dá-se às 18h30, com os Maxïmo Park, sobreviventes do rock britânico dos anos 00, e os seus compatriotas The K’s, sensação da ‘nação’ streaming (17h30).