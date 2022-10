“Andrea Chénier” no São Carlos: um desastre operático

Creio que foi o pior espetáculo de ópera que vi no São Carlos desde 1954! A única coisa positiva terá sido a direção orquestral de Antonio Pirolli, mesmo assim comprometida pela necessidade de ‘ajudar’ os cantores principais; também aceitável foi o desempenho canoro do Coro (pessimamente orientado pela encenadora (?) Sarah Schinasi). Umberto Giordano (1867-1948) faz parte daquela geração italiana a que é costume chamar ‘compositores de uma ópera só’, como Mascagni, Leoncavallo, Cilea, etc. O que está longe da verdade! A “Fedora” (1898) de Giordano merece ser ouvida (como acontecerá na próxima temporada do Met); a sua “Siberia” (1908) tem sido reposta com êxito, nomeadamente em 2021 (Maggio Musicale, em Florença). Mesmo assim, para a maior parte dos melómanos, Giordano é sinónimo de “Andrea Chénier” (1896), uma ópera a todos os títulos admirável, que não se via no São Carlos desde 1967, com Franco Corelli — à época, o mais brilhante e bem parecido tenor italiano — no protagonista (também o cantara cá 10 anos antes).

Só há uma razão para a escolha de “Chénier”, para mais numa produção ordinária vinda de Maribor, Eslovénia: o desejo de a diretora artística se estrear no papel de Maddalena aos (quase) 58 anos, apesar do óbvio conflito de interesses. Sei que a lendária Zinka Milanov se despediu do Met nesta ópera em 1966, aos 60 anos; mas fora nos anos 1950 uma gloriosa intérprete da trágica personagem! Com a voz estilhaçada, Elisabete Matos — que não cantaria na segunda récita, por ‘motivos de saúde’, regressando para a terceira e última — compromete a herança de uma carreira importante, confirmando o declínio vocal dos últimos anos. Não terá um amigo que lhe explique que é tempo de parar? Esta ópera é difícil, exigindo cantores de topo — mas a opção foi nivelar por baixo. Chénier — poeta (histórico), vítima da Revolução Francesa — é contemplado com quatro árias (‘Credi al destino’ será a quarta). Pois serviram-nos o estafado Marco Berti, que há 15 ou 20 anos terá sido um tenor razoável, mas canastrão, especializado em gritar os agudos. (Confirmara a sua decadência há um ano, quando aqui emparelhou com Matos no Luigi, de “Il tabarro”. Estivador, ainda vá; mas poeta?) Completou o trio de principais o barítono Claudio Sgura. Irmanou-os o zero talento cénico, a penosa desafinação e o vibrato desagradável.