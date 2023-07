Livros: Robert Musil e as suas meditações sofisticadas sobre assuntos triviais ou decididamente graves

Se um dos mais colossais romances modernistas, “O Homem sem Qualidades” (1930-43), é um romance-ensaio, como serão os ensaios propriamente ditos do austríaco Robert Musil? Digamos que os textos deste volume antológico, quase todos publicados em jornais e revistas entre 1911 e 1937, não se confundem com ficções especulativas (com uma ou duas excepções), mas querem-se antes meditações sofisticadas e humoradas sobre assuntos aparentemente triviais ou decididamente graves.

Este é um ensaísmo de ideias-fortes, que valem por todo um texto, sobretudo nos casos em que há uma tendência para a verbosidade, não para a síntese. Veja-se o artigo sobre a censura, que defende que “é lícito à arte não apenas representar, mas também amar o que é imoral e absolutamente reprovável”. Ao julgar representáveis o “obsceno” e o “patológico”, Musil sublinha que a representação não é, em si mesma, obscena ou patológica, até na medida em que o desejo de representação se pode e deve distinguir do desejo de consumação. A mesma elaboração argumentativa surge em temas como as relações ambíguas entre a burguesia e a cultura, a psicanálise como fantasia masculina sobre a fantasia feminina, a tipologia da crítica literária (“a crítica-da-impressão-que-me-deu e a crítica dos foguetes verbais, a crítica do eco fiel e a crítica do destempero”) ou o agudo conceito de “pessimismo cultural à custa dos outros”.