Livros: Owen Matthews apresenta um relato oportuno da guerra da Ucrânia até agora

Que a invasão da Ucrânia foi um monumental erro de cálculo por parte de Vladimir Putin parece estar fora de dúvida. Mas o que a motivou realmente? Nos últimos 16 meses não têm faltado explicações, desde a mais óbvia — o desejo de impedir a Ucrânia de aderir à NATO, completando aquilo que muitos siloviki veem como um cerco lançado após o fim da URSS — até sentimentos de humilhação nacional e pessoal, bem como efeitos da pandemia que levaram Putin a isolar-se e a pensar no seu futuro legado histórico. Não por acaso, ele é de São Petersburgo, a cidade criada pelo imperador que ele toma como modelo. Owen Matthews, historiador e jornalista britânico com ligações familiares e décadas de experiência profissional na Rússia e na Ucrânia (o russo foi a sua primeira língua), acrescenta fatores de oportunidade. Segundo ele, “uma convergência entre a fraqueza ocidental, no rescaldo da retirada humilhante do Afeganistão, o afastamento de Angela Merkel como principal estadista europeia, a debilidade eleitoral de Zelensky e um exército russo renovado parecia apresentar uma oportunidade única”.

Também poderia ser uma forma de Putin garantir a sua perpetuação no poder, se as coisas tivessem corrido como ele previa — uma conquista rápida, um governo-fantoche instalado, uma última glória militar a acrescentar às da Chechénia e da Geórgia. O vigor da resistência ucraniana surpreendeu-o, como a praticamente toda a gente (Boris Johnson foi dos raros a dizer, antes da guerra, que se Putin atacasse teria de ser claramente derrotado). Embora neste momento cerca de um quinto do território ucraniano esteja em mãos russas, esses ganhos são precários, e as recentes confusões com Yevgeny Prigozhin mostram os riscos que a guerra criou para o regime de Putin. Quanto ao alegado cerco, ele só aumentou com a entrada da Suécia e da Finlândia na aliança atlântica. “A tragédia de Putin — no dramático sentido grego literal em que o herói é o autor da sua própria queda — foi que cada coisa que fazia acabava por acelerar e precipitar precisamente o que ele mais temia, que era ver os seus vizinhos assustados a fugir para os braços da NATO”, escreve Matthews. “Passar das Marcas” examina os antecedentes da guerra e o seu primeiro ano, onde horrores como os de Bucha ocupam um lugar proeminente. Ao que tudo indica, a guerra ainda vai durar, mas para já temos este primeiro relato histórico, talvez o melhor de todos os que saíram até agora.