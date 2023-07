Nobel Abdulrazak Gurnah conta uma história de tabus, emigração e amores

“O Desertor” é a quarta obra do Nobel de Literatura 2021 publicada por cá. O romance constitui-se como um tríptico, aparentemente díspar. Na primeira parte, os vários capítulos correspondem a personagens diferentes. Na penumbra da madrugada, Hassanali depara-se com um forasteiro branco, cuja chegada se assemelha à aparição de um fantasma. Hassanali decide acolhê-lo, o que lhe vale a curiosidade da comunidade, a raiva da irmã Rehana por receberem um branco e a desconfiança dos britânicos, que interpretam esse gesto humanitário como uma intenção de obter compensação. Mais tarde, o forasteiro Martin Pearce, afinal um explorador e orientalista inglês, é acolhido por um oficial conterrâneo. Apesar das advertências, uma vez recuperado, Martin Pearce procurará Hassanali para lhe agradecer. Eis que conhece Rehana, a irmã, e inicia um amor proibido.

Na segunda parte, cada capítulo corresponde a um par de personagens (entre amantes e irmãos), de modo a narrar o romance de Jamila e Amin, que contrariará igualmente a moral social e familiar. Só mais tarde surge a revelação de que Jamila é neta de Rehana. A terceira parte centra-se em Rashid, irmão de Amin, na sua solidão ao ir para uma universidade londrina e na sua história de sobrevivência enquanto exilado. Aliando ficção histórica e uma narrativa efabulatória, quase alegórica, do continente africano ao longo dos séculos — o espaço e o tempo são em geral indefinidos —, o livro tece uma ambiciosa tela do complexo mosaico social, religioso e cultural da África Oriental na época colonial. Ao passado da ocupação colonial contrapõe-se a receção de Rashid na Londres atual, onde descobre o quão “glaciais e depreciadores podem ser os olhos azuis”. O próprio título induz em erro: embora possamos assumir que o forasteiro Pearce seja o desertor, no final percebemos qual a sua verdadeira identidade.