Livros: Susan Sontag e a doença da linguagem

A literatura não médica que fala de doenças tem tido alguns exemplos notáveis nas últimas décadas. Os textos de Christopher Hitchens sobre o seu cancro são do mais eloquente e comovente que se escreveu sobre o assunto. Tal como Susan Sontag, ele usa a imagem do trânsito entre o mundo dos saudáveis (ou dos que se julgam saudáveis) e o mundo dos doentes, descrevendo este último com equanimidade e humor. Não obstante o paralelo, a abordagem de Sontag é diferente. “A Doença como Metáfora”, um ensaio clássico originalmente publicado em 1978, ocupa-se não tanto da doença propriamente dita como da linguagem que usamos para falar dela. Qualquer pessoa que tenha tido contacto com um problema de saúde complicado sabe a quantidade de elementos sociais e psicológicos que nele convergem. Mesmo sem chegar aos extremos da situação em que uma doença é descrita publicamente como castigo de pecados — aconteceu com a sida nos anos 80 do século passado —, os sentimentos de confusão e negação misturam-se frequentemente com os de culpa.

