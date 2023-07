Livros: Chega de luz, diz Antonio Gamoneda

“Canção Errónea” (2012) foi o primeiro livro de poemas publicado por Antonio Gamoneda (n. 1931) depois de receber o Prémio Cervantes. Já conhecemos a sua poesia (estão traduzidos “Livro do Frio”, “Ardem as Perdas” e “Descrição da Mentira”) e sabemos que nunca se confundiu com a dos seus pares espanhóis, nem com os da ‘experiência’, nem com os ‘sociais’, nem com os ‘culturalistas’. A cultura aparece em Gamoneda indirectamente (em “Canção Errónea” com envios a Juan Gelman, ou a pintores com quem colaborou); a política é, mais do que política, uma cólera sagrada que lhe vem das memórias da guerra civil e depois do franquismo; e a experiência tem pouco a ver com o “eu detestável”, e ainda menos com a trivialidade, é antes uma “experiência do medo”, como escreve o poeta e tradutor João Moita.

