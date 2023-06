Livros: Bem-vindos ao Carnaval de Donald Trump

Uma das conclusões mais desconcertantes de Giuliano da Empoli apresentadas em “Os Engenheiros do Caos” é a de que a democracia e os gatos pretos padecem do mesmo mal. Não estão à altura dos tempos que vivemos. Pode parecer uma anedota ou apenas mais um facto disparatado, daqueles que os populistas usam para captar a raiva, o ódio e o medo dos eleitores, de forma a atraí-los para o movimento político que dirigem. Não é. É uma espécie de machadada final no rol de factos extraordinários e desconcertantes que Empoli expõe para explicar as dinâmicas, pouco lógicas e racionais, a que estão sujeitas as democracias representativas, na era da cultura da selfie e do “narcisismo de massas”. À política newtoniana, a que correspondia um mundo mais ou menos racional, controlável e previsível, já sucedeu a política quântica, em que “a realidade objetiva não existe”. Sabemo-lo desde o ‘Brexit’. No contexto presente, “em que cada observador determina a sua própria realidade” — tendo como fonte mensagens políticas personalizadas pelo algoritmo, que fogem ao conhecimento dos media —, a “democracia representativa pode sofrer o mesmo fim que o gato preto”.

Giuliano da Empoli conta que os gatos pretos passaram a acumular-se nos abrigos para animais. Não porque as pessoas tenham regressado às crenças da Idade Média e os considerem animais amaldiçoados, portadores de má sorte, mas porque “não se destacam muito bem nas selfies”. E se os gatos pretos não são fotogénicos, mas uma massa informe ao lado da qual ninguém quer aparecer, a democracia representativa vai mais longe no desafio narcísico: “Aparece como uma máquina concebida para ferir o ego dos viciados em selfies.” Gera insatisfação, porque não tem os tempos das redes sociais, em que os desejos se satisfazem num clique, e não concede aos seus cidadãos um tratamento semelhante ao que é dado aos clientes da Amazon. Com base nesse sentimento de não cumprimento das necessidades do “narcisismo de massas” surgiu, em Itália, um movimento que pretende, desde a sua fundação, colocar no lugar do velho sistema parlamentar uma democracia direta e eletrónica, o Movimento 5 Estrelas. Ora, Itália é, no entender do italo-suíço Giuliano da Empoli, uma espécie de ‘protolugar’ do populismo, um “Silicon Valley”. Laboratório social e político “em que se efetuaram experiências vertiginosas, muitas vezes destinadas a serem reproduzidas, sob formas diversas, noutras partes do mundo”.