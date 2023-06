Livros: De volta aos “Contos do Gin-Tonic”, de Mário-Henrique Leiria. 50 anos depois, é como se fosse hoje

Um tio brigadeiro, o doutor Lesoto, uma criança que tem um leão doméstico, o sósia do General e os sósias desse sósia, o comentador político don Botas, Moisés trazendo nas tábuas da lei o serviço militar obrigatório, um gato chamado Moshe Dayan, o amor entre míopes, o sujeito que perdeu uma múmia, a necessidade de eliminar a avó por motivos comerciais, o príncipe moscovita Reboredo, um Gogo como no “Godot”, uma sombra que nos vigia e talvez seja o cônjuge, o dissidente russo Eristov, o funcionário que dá duas latadas no senhor director, um “bode imarcescível” que faz sumir a papelada, o lancinante brado “Argola é nossa”, uma Veruska que vive em Elefante e Castelo, um fugitivo às autoridades a quem apenas lhe vinham dizer que foi eleito PR.

