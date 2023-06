Livros: Em 149 páginas, Coetzee explica-nos o que é isso de escrever

São 149 páginas elementares, de narrativa simples e escorreita, de personagens tudo menos simples, em que um autor de 83 anos nos ensina, nos explica, quase com afeto, o que é isso de escrever. Uma lição de J. M. Coetzee sobre como contar uma história, por onde começar, onde acabar, o que dizer pelo meio. E ele começa pelo princípio, é linear como o tempo, brilhante na concisão, ainda que seja para nos desiludir. Porque esta é uma história de não amor, de amor que se consuma mas não se concretiza, não se torna recíproco. O polaco é o pianista velho que se apaixona por uma mulher mais nova, catalã da alta sociedade. E que, transparentemente, lhe fará saber as suas intenções. Ela recebe-as com perplexidade, depois com uma curiosidade que a leva a reencontrá-lo. E se tudo se passa, nada se passa. Eles separam-se, continuam a vida. Witold e Beatriz perdem-se de vista. Até que a morte dele os una.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.