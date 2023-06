Livros: Estado Novo, uma questão de imagem

Este livro resulta de um projeto de investigação que incluiu uma exposição na Biblioteca Nacional e um colóquio internacional, ambos em 2019. Publicado originalmente no final de 2021 em versão bilingue (português/inglês) por esta editora espanhola especializada em fotografia e cultura visual contemporânea, teve algumas recensões no início do ano passado, mas durante o verão ganhou destaque entre as publicações apresentadas nos Encontros de Fotografia de Arles. Com esse vento a seu favor, foi relançado no último outono e disponibilizado em plataformas de comércio digital.

A breve introdução assinada pela coordenadora do projeto, Filomena Serra, descreve as origens e as etapas do mesmo, que envolveu diversas unidades de investigação — sobretudo ligadas à Nova/FCSH, ao ISCTE e à FBAUL — e procurou rever analiticamente a época compreendida entre 1934 (ano do início de atividade do Secretariado da Propaganda Nacional, criado em 26 de outubro de 1933) e 1974, o último ano do regime. Um leque alargado de investigadores analisa, assim, 50 publicações selecionadas entre o fundo documental do Secretariado Nacional de Informação (SNI, que sucedeu ao SNP) conservado na Biblioteca Nacional, e repartidas em quatro núcleos: ‘Representações Performativas’, ‘Realizações Materiais’, ‘Retóricas do Corpo’, e ‘Contra-Discursos e Contra-Imagens’, pois a exploração da “fotografia impressa, enquanto género documental, foi relevante tanto na propaganda oficial como em discursos de oposição ao regime”.