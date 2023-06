Livros: e se a realidade for apenas uma criação do nosso sistema nervoso?

Hoje que se fala tanto do género e outras coisas antes dadas por adquiridas como construções sociais e pessoais, justifica-se lembrar que toda a realidade é uma construção humana — mais precisamente, do nosso sistema nervoso cujas vias de comunicação com o exterior são complexas e nem sempre bem entendidas. Guy Leschziner, o neurologista especialista em distúrbios do sono que antes publicou “O Cérebro Noturno” (Ed. Vogais), explora no presente livro uma multiplicidade de patologias que afetam os sentidos, por vezes gerando efeitos próximos do fantástico. Seja o fenómeno das pessoas que não sentem dor, o dos cegos cujo cérebro gera imagens vividas como reais, o quem inverte as sensações de frio e calor, o da sommelière que perde o palato e depende do olfato para fazer o seu trabalho, o das pessoas com sinestesia, o das que sofrem alucinações auditivas ou síndrome de Meunière…

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.