Livros: o retrato de Óssip Mandelstam, o escritor que não voltou dos campos de trabalho estalinistas

Estaline telefonou a Boris Pasternak. Queria saber quão bom era esse Mandelstam que tinha escrito um poema ainda inédito, mas conhecido em certos meios, que começava: “Vivemos sem sentir sob os pés o país,/ Nem a dez passos se ouve o que se diz,/ E quando ousamos enfim a meia fala/ O montanheiro do Kremlin lá vem à baila.” O sempre cauteloso Pasternak percebeu logo que essa opinião literária poderia decidir a vida ou a morte do seu confrade.

Trinta anos depois de “Guarda Minha Fala para Sempre”, esta nova antologia de Óssip Mandelstam tem três vezes mais poemas e dez vezes mais textos em prosa do que a versão anterior. As prosas são tão extraordinárias como os poemas, e mais inusitadas para a época, cheias de imagens fortes, vocábulos raros, comparações insólitas. Os textos dividem-se entre memórias e impressões autobiográficas dos anos de infância e juventude em São Petersburgo; crítica literária combativa, quando não desagradável (Marina Tsvetáeva é atacada com requintes de misoginia); e uma viagem à Arménia onde o exotismo asiático convive com as consequências bárbaras da colectivização. Enquanto ensaísta, Mandelstam mostra-se muito consequente. É perspicaz a sugestão de que a poesia de Villon é a de um queixoso e a de um demandado, ou de que há uma relação provável entre a teoria da relatividade e o romance moderno. Nas reportagens poéticas sentimos que as palavras vão muito além da função denotativa. E os textos memorialísticos acumulam achados: as areias da costa de Riga tão finas que lembram as de uma ampulheta, o gerúndio como “verbo a cavalo”, as personagens patuscas a que o narrador chama “Bismarck doméstico” ou “Abraão do positivismo”, o grupo de cegos que joga às cartas, e assim por diante. Memorável é a passagem que evoca as encadernações e o cheiro do “armário dos livros”: os livros do pai, comerciante de peles, e os da mãe, mais lida, mas não sofisticada. Eram obras judaicas, clássicos russos e alemães, que coexistiam com a fala materna e paterna, a fala sonora e clara dela, a fala abstracta e extravagante dele: “A fala do meu pai e da minha mãe: não será esta a fusão de que se alimenta a nossa língua (…)? Não serão elas que formam o seu carácter?”