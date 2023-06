Livros: Turguénev serve-nos a bazófia de Bazárov

Publicado em 1862, com grande estrondo, “Pais e Filhos” tem os elementos típicos de um romance russo oitocentista: samovares, desamores, duelos, latifundiários, mujiques, intelectuais de três ao vintém. Mas, ao contrário do que é mais habitual nos clássicos russos, a abordagem quer-se distanciada, irónica, o estilo sucinto, desenvolto, “agradável”, como notou Nabokov, num semielogio. O que importa não é o enredo, nem as “ideias”, mas uma memorável invenção: o “niilista”.

Essa personagem-tipo chama-se aqui Bazárov, estudante de medicina e amigo de Arkádi, um herdeiro da pequena fidalguia rural. De aparência desmazelada e trato arisco, Bazárov é “um homem que se atreve a não acreditar em nada”. Recusando as noções abstractas, sejam filosóficas, estéticas ou emocionais, despreza doutrinas como o cristianismo e o romantismo, e segue apenas as “sensações”. É um racionalista, mas também um cínico. Enquanto hóspede da família de Arkádi, trata os anfitriões como “gente do século passado”, uma classe dispensável, cujo tempo acabou. E eles, por mais que admirem a inteligência do rapaz ou fiquem intrigados com a sua atitude, por mais que, politicamente liberais, tentem compreendê-lo (“dantes havia os hegelianos, agora há os niilistas”), acabam por considerá-lo insuportável (“dantes [os jovens] eram simplesmente imbecis, agora chamam-se niilistas”).