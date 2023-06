Livros: o trabalho é quase tudo e esta é uma história com muitos milhares de anos

Num romance português de meados do século XX, um homem rico entra na casa do porteiro de um dos seus prédios. Repara que a família inteira está à mesa, mas só o pai tem direito a carne no prato, ficando-se os outros pelas batatas. É ele quem trabalha, explicam-lhe. Ao ver a quantidade de tarefas efetuadas pela mãe, o visitante comenta que a principal trabalhadora ali parece ser ela. A moral da época, no entanto, era patriarcal. O Estado Novo — quando foi publicado “Angústia para o Jantar”, de Sttau Monteiro — valorizava o trabalho ao ponto de o encarar como uma virtude cívica que dispensava outras (“a minha política é o trabalho”), mas entendia-o numa aceção restrita, como ele continua largamente a ser visto ainda hoje. Trabalho é aquilo que “leva comida” para casa, e o resto encontra-se uns degraus abaixo.

Jan Lucassen discorda. “Considero todos os empreendimentos humanos, à parte o tempo livre ou o lazer, como sendo trabalho.” Citando dois autores americanos, Charles e Chris Tilly, sugere que trabalho é qualquer esforço que acrescenta valor de uso a bens e serviços. Ao longo de centenas de milhares de anos o trabalho humano fez-se largamente fora dos empregos como nós os entendemos. Só no último século e meio a situação mudou. Ainda os Tilly: “É o preconceito criado pelo capitalismo ocidental e pelos seus mercados laborais industriais que eleva a ‘verdadeiro trabalho’ o esforço extenuante efetuado em troca de dinheiro fora do lar, relegando quaisquer outros esforços para o campo da diversão, do crime e da simples lida doméstica.”