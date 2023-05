Livros: Seguir os passos de Maria Lamas

Em 1947, a escritora e jornalista Maria Lamas viu-se, aos 53 anos, numa situação precária. Afastada da revista “Modas e Bordados”, onde trabalhava, assistiu ao encerramento, determinado pelo governador-civil de Lisboa, do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, uma organização de índole feminista que dirigia. É então que decide, sem quaisquer apoios ou ajudas financeiras, lançar-se num projeto de extraordinária ambição: meter-se a caminho (por vezes em cima de um burro) e viajar pelo país, de norte a sul, dos Açores à Madeira, entrevistando e fotografando mulheres de todas as classes sociais, de modo a criar um retrato o mais completo possível da situação em que as suas compatriotas viviam na época. O resultado foi uma obra de quase 500 páginas, publicada em 15 fascículos, a que deu o título de “Mulheres do meu País”, um misto de reportagem, ensaio etnográfico, enciclopédia feminina, álbum ilustrado, tratado sociológico e arma de combate político.

Na reedição de 2002 — feita pela Caminho e há muito esgotada (é hoje uma raridade bibliográfica) —, a neta Maria José, que considera este livro um fruto “da urgência e da ofensa”, descreve, num texto introdutório, a disciplina férrea a que Maria Lamas se obrigava: “Minha avó saía de Lisboa com dinheiro para quinze dias, papel, lápis e uma máquina Kodak, em direção aos diferentes pontos do país onde, como jornalista, interrogava, observava, fotografava, não só as mulheres que eram o seu objeto de estudo como as suas famílias, anotando sempre os elementos de geografia física e humana que as enquadravam. Ao fim desses quinze dias, regressava a Lisboa, passava todos os seus apontamentos a limpo, entregava o trabalho na tipografia onde se fazia a primeira impressão e revia as provas desse fascículo.” Apesar das condições dificílimas, o plano editorial foi cumprido na íntegra, de 1948 a 1950. Seguiram-se décadas de relativo esquecimento, mas nos últimos tempos a importância desta obra tem vindo a ser cada vez mais reconhecida, tanto no contexto académico como artístico.