Livros: A ficção científica não prescreve o futuro, descreve-o

A ficção científica “não é prescritiva; é descritiva”, falando sobretudo do presente. A ideia é de Ursula Le Guin, mestre do género, e André Pereira cita-a no fim do livro, num extratexto que contextualiza as suas diferentes vidas. Entre 2015 e 2018, seis pequenos volumes surgiram na Polvo Edições, compondo um arco narrativo que já continha parte essencial desta história em torno de um grupo jovens adultos, algo perdidos entre a imposição de um futuro que impunha definir e um presente em forma de escombros, onde o quotidiano fingia uma normalidade diariamente desmascarada. Agora, é um livro mais completo que se apresenta, não só pelas sequências de pranchas inéditas como, sobretudo, porque o autor decidiu dar por encerrada esta saga de contornos fantásticos.

