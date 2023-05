Livros: eis a terceira edição aumentada da poesia de Luiza Neto Jorge

Terceira edição, aumentada, da poesia completa de Luiza Neto Jorge (1939-1989), este volume reúne todos os livros da autora e recupera um conjunto significativo de fragmentos, dispersos, textos em prosa e juvenília. Há poemas que teriam lugar em qualquer antologia dos contemporâneos (‘A Magnólia’, ‘O Poema Ensina a Cair’, ‘Anos Quarenta, os meus’, ‘Minibiografia’), enquanto outros, não forçosamente menos conseguidos, são sobretudo investigações linguísticas austeras e esquivas.

Fernando Cabral Martins resume assim as características mais notórias desta poética: a escassez vocabular, a imagética forte, a intensidade expressiva, a desarticulação do discurso, a “descrição por estranhamento”. É uma poesia que se quer do lado da vanguarda, pós-surrealista sem ser surrealista, política mas oblíqua, sempre à procura dos “sítios sitiados” da experiência ou da enunciação. Pouco biografista (apesar de um certo número poemas familiares e amorosos), pratica como que um expressionismo abstracto, com o desajuste entre a emoção verbal e o sentido descodificável.