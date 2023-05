Livros: Olhos azuis que não salvam. A voz singular do primeiro romance de Toni Morrison

“O olhar mais azul”, de Toni Morrison, agora lançado por cá com tradução de Tânia Ganho, foi o romance de estreia da autora norte-americana (Nobel em 1993). Publicado em 1970, toca temas que infelizmente se mantêm atuais. Pecola, menina pobre, desprezada, negra, tem a pele mais escura da escola, o que lhe vale o desprezo até dos colegas negros. Todas as noites, reza por uma coisa: ter olhos azuis.

Porque todo o pequeno mundo em seu redor, Ohio em 1940, a agride com estereótipos de beleza a que nunca ascenderá, esta menina acalenta esse desejo (a ponto de perder a sanidade) de ser como as raparigas brancas, as bonecas, as atrizes; ou inclusive como as personagens dos contos infantis, o que se indicia num jogo linguístico estabelecido quando a narrativa abre com um texto similar a uma cartilha, que se desvirtua e desconstrói. Numa nota da tradutora, perceberemos a alusão a uma série de livros infantis que partem do estereótipo da família branca de classe média.

