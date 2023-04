Livros: Lao Tzu e o indefinível Tao, um conceito para ser vivido

Não se sabe ao certo quem foi o velho mestre Lao Tzu, embora alguns letrados chineses antigos o tenham revestido de alguma biografia fantasiosa, incluindo o facto de ser contemporâneo de Confúcio. A lenda afirma que tiveram um encontro, tendo este dito aos seus seguidores que se avistara não com um homem mas com um dragão, poderosa figura mítica chinesa. Mas é seguro afirmar que o livro que leva o seu nome é o maior clássico não da filosofia nem da religião mas da sabedoria universal. Para a escritora, que nos apresenta a sua bela e poética versão, juntando-a às inúmeras traduções em idiomas ocidentais, “é o mais adorável de todos os grandes textos religiosos, divertido, intenso, generoso, despretensioso, indestrutivelmente provocatório e inesgotavelmente refrescante. De todas as nascentes profundas, esta é a mais pura água.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.