Annie Ernaux em 55 páginas

Finíssimo, este volume de pouco mais de 50 páginas é ainda mais pequeno do que parece à primeira vista. O espaçamento entre parágrafos e a entrelinha generosa levam ao limite a arte de esticar um texto para parecer maior do que é — efeito para o qual contribuem os vários retratos da autora e uma detalhada bibliografia. Tudo espremido, “O Jovem” resume-se a 18 páginas de reflexões fragmentárias. Classificá-lo como miniatura parece quase um eufemismo. É certo que a prosa de Ernaux surge aqui mais rarefeita, precisa e cortante do que nunca, mas fará sentido chamar livro a tão escassa prosa?

Na verdade, só se sentirá enganado o leitor que leia a metro ou que ignore a potência lírica que pode caber nos três curtos versos de um haiku. Na sua exiguidade, “O Jovem” é um livro poderoso, depuradíssimo, rente ao osso, mas também uma espantosa síntese da obra de Ernaux, em que emergem vários dos seus temas essenciais: os dilemas identitários de uma trânsfuga de classe; a centralidade do corpo e do desejo erótico; a inscrição no tempo histórico; o exercício da memória; e a ideia de que as coisas vividas só se cumprem completamente através da escrita.