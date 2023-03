Livros: “O inesperado faz parte da política internacional”. As crónicas de Miguel Monjardino no Expresso

O inesperado faz parte da polícia internacional e a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o colapso da União Soviética, em finais de 1991, são os melhores exemplos para a memória coletiva presente (pelo menos) da Europa, que cresceu habituada a ouvir falar de modelos estranhos como a paz congelada das duas Coreias e a paz sempre ameaçada pelas notícias quotidianas que descreviam o aumento dos arsenais a Ocidente e a Leste, nomeadamente nuclear.

Era um mundo bipolar que, tal como a doença, tinha os seus altos e baixos e investia, de cada lado, em narrativas exaltantes para justificar o valor do seu modelo político. Em Portugal, a partir do 25 de Abril de 1974 passou a falar-se abertamente da ‘cassete’ utilizada pelos comunistas fiéis a Moscovo e aplicava-se à narrativa dos dois lados termos como ‘propaganda’, que tinham sido usados até à náusea escassas três décadas antes, desenvolvidos e difundidos que foram com inédita eficácia pela máquina (que na altura não se chamava marketing) do nacional-socialismo na Alemanha.