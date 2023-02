Livros: Sergio Solmi, um viajante clandestino imaginário

Sobre Sergio Solmi (1899-1981) escreveu Roberto Calasso, seu editor na Adelphi, que era um “viajante clandestino do imaginário em todos os interstícios do quotidiano”. E podemos agora comprovar a justeza dessa definição com “Meditações sobre o Escorpião e Outras Prosas” (1972), ensaios, divagações e aforismos de várias décadas, todos vindos de um território indefinido entre a crítica, a poesia e a imaginação.

Os textos dos anos 1920-30 são, para usar um termo de comparação português, quase presencistas, porque invocam o “mistério carnal de toda a criação” e uma “individualidade inefável”. Da crítica, diz-se que “talvez se reduza somente à capacidade de nos levar até àquele ponto em que podemos esquecer-nos dela”, uma vez que o conhecimento é tão “simbólico e artificial” quanto as cartas geográficas. Da poesia, relâmpago em águas estagnadas, que é uma meditação sobre a eternidade “dentro dos limites do átomo”, o poeta um romancista que faz de si mesmo personagem, cego como Homero, mas não como Tirésias.