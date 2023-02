Livros: Meter Patti Smith num ‘shaker’, agitar e fazer um livro sobre o que ela não é

Criada no seio do grupo Penguin, uma nova chancela editorial dedicada à banda desenhada e à ilustração anuncia a edição de livros para jovens e adultos. Um dos primeiros a chegar às livrarias é esta biografia de Patti Smith, com texto e imagens da ilustradora espanhola Ana Müshell, que se dirige ao leitor na segunda pessoa, assumindo ser este um livro para os mais jovens, hipoteticamente pouco conhecedores da carreira da cantora e escritora. Esse detalhe explicaria a coloquialidade do discurso, mas dificilmente justifica o exagerado tom hagiográfico assumido no início do texto e que prossegue em crescendo, num registo que banaliza a importância e a complexidade das criações da biografada.

Descrever a escrita de Patti Smith como o resultado de um shaker onde se misturariam uma série de referências literárias, musicais e políticas, e dizer que essa mistura seria “uma receita explosiva, perfeita” parece elogioso, mas é apenas simplista. Insistir nesse tom, repetindo lugares-comuns em torno de uma genialidade predestinada e fazendo desfilar referências sem outro contexto que não o da rebeldia não contextualiza coisa alguma.

